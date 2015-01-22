Словаччина готова збільшити поставки газу до України

Оператор газотранспортної системи Словаччини - компанія Eustream почала процедуру Open Season, під час якої приймаються заявки на використання додаткової пропускної спроможності газопроводу "Вояни-Ужгород" в обсязі 8,5 млн куб. м газу на добу, тоді як зараз середньодобові поставки газу становлять близько 31 млн кубометрів, йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, додаткова пропускна спроможність поставок газу із Словаччини з'явилася завдяки технічним заходам, які виконала зі свого боку Україна.

Ця додаткова пропускна спроможність буде доступна з 1 березня 2015 року.

Заявки на використання додаткової потужності газопроводу "Вояни-Ужгород" приймаються до 5 лютого.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2014 року оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» завершив роботи з монтажу сполучного трубопроводу між магістральними газопроводами «Вояни - Ужгород» і «Союз», для підвищення продуктивності і гнучкості словацького маршруту поставок «блакитного палива» в Україну.

Україна відновила купівлі газу в Європі через підвищення російським "Газпромом" з другого кварталу 2014 року ціни на своє паливо майже удвічі. Наприкінці жовтня 2014 року після майже півроку переговорів Росія погодилася до березня 2015 року знизити ціну газу для України на 100 дол. - до 385 дол. за тисячу кубометрів. Проте ціна на європейський газ для України поки що залишається нижче за російську.

Читайте такожМіллер заявив, що знижка на газ для України припиняє дію з 1 квітня

Довідка УНІАН. Україна має три маршрути поставок «блакитного палива» з ЄС для зниження газової залежності від Росії - польський, угорський і словацький.

У 2014 році імпорт газу з Російської Федерації скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, з ЄС – зріс удвічі, до 5,1 млрд кубометрів.

Із Словаччини минулого року надійшло 3,6 млрд кубометрів, з боку Польщі і Угорщини було імпортовано 0,9 і 0,6 млрд куб. м., відповідно.