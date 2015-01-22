Уже другий італійський банк видав кредит «Газпрому» - на 350 млн євро

Російський газовий гігант «Газпром» залучив кредит в італійської Intesa Sanpaolo Group на суму 350 млн євро, повідомили УНІАН у прес-службі російської компанії.

«Учора в Мілані ВАТ «Газпром» й Intesa Sanpaolo Group підписали кредитну угоду на 350 млн євро», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що це перша двостороння кредитна угода в історії ВАТ «Газпром» й Intesa Sanpaolo Group. Співробітництво «Газпрому» з однією з найбільших банківських груп єврозони має велике значення для розвитку партнерських відносин з кредитними організаціями Італії й усієї Європи, вважають в «Газпромі».

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» на початку грудня 2014 року залучив кредит на суму 390 млн євро в банку «Юнікредит». Умови залучення кредиту не повідомлялися.

Читайте такожFitch знизило рейтинг «Газпрому» і ще 12 найбільших російських компанійДовідка УНІАН. У березні 2014 року Росія, всупереч усім міжнародним нормам, анексувала український Крим, чим викликала найсильнішу з часів "холодної війни" кризу у відносинах із західними державами.

Після анексії Криму Російською Федерацією і російської військової агресії на сході України Захід запровадив санкції проти Росії. Вони торкнулися не тільки конкретних політиків і громадських діячів, але й основних секторів економіки РФ - енергетичного, фінансового й оборонного.

Крім того, Євросоюз посилив вимоги до «Газпрому» згідно Третього енергопакету, що змусило Росію відмовитися від проекту «Південний потік» в обхід України. Також ЄС упритул зайнявся диверсифікацією енергопостачання, щоб знизити залежність від Росії. А обвал ціни на нафту, до якої прив'язана формула розрахунку вартості газу в контрактах «Газпрому», грає на зниження вартості палива для покупців.