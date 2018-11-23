У Раді хочуть зібрати в держбюджет до 1 мільярда з надприбутків власників «зеленого» тарифу

Депутати пропонують збирати гроші з виробників сонячної та вітрової електроенергії за тими об’єктами, де сукупна встановлена потужність становить 3 МВт або більше.

Народні депутати пропонують на період дії «зелених» тарифів ввести збір з доходу від реалізації вітрової та сонячної електроенергії. Це дозволить державному бюджету отримати до 1 млрд грн на рік за рахунок надприбутків енергетиків.

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Цю поправку народні депутати Ігор Луценко (Батьківщина) і Павло Різаненко (БПП) запропонували внести до законопроекту № 9260 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», пишуть «Наші гроші».

Депутати пропонують збирати гроші з виробників сонячної та вітрової електроенергії за тими об’єктами, де сукупна встановлена потужність становить 3 МВт або більше, та які введено в експлуатацію у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Кіровоградській, Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та у м. Севастополь.

Ставка збору різниться залежно від року введення об’єктів в експлуатацію і виду енергії. Для введених у 2016 році сонячних об’єктів – 2% від доходів отриманих від реалізації електроенергії, для введених у 2017 році сонячних та введених у 2018 вітрових об’єктів – 5%, для введених у 2018 році сонячних і у 2019 вітрових – 10%, для введених у 2019 році сонячних об’єктів – 15%.

Депутати пояснюють доцільність введення додаткового збору з виробників наявність у них надприбутків.

«Лише за останні 2 роки вартість фотоелектричних модулів знизилася на 30%. Зростає і продуктивність технологій сонячної генерації. Нижчими темпами, але іде здешевлення технологій і для вітростанцій. Оскільки «зелений» тариф є фіксований і не знижується, то на сьогодні власники СЕС та ВЕС отримують надприбутки, їх IRR може досягати 25%-30% у твердій валюті, а період окупності 4-5 років (при нормальній 7-8 років)», – обгрунтувують свою пропозицію автори поправки.

Введення зборів для окремих областей поясннють тим, що саме у вищевказаних регіонах зосереджені найбільші генеруючі потужності.

«Стягнення збору з потужностей у цих регіонах одночасно стимулюватиме більш рівномірне покриття енергогенеруючими потужностями і інших регіонів України, що сприятиме енергетичній безпеці держави», – відмітили депутати.

За підрахунками Луценка і Різаненка, в результаті сплати такого збору очікуються додаткові бюджетні надходження у розмірі 0,5-1 млрд грн на рік.

Нагадаємо, «зелені» тарифи в Україні є одними з найвищих у світі. Раніше лобісти спробували звільнити від оподаткування імпорт обладнання для виробництва енергії із відновлювальних джерел. При цьому відповідну правку у законодавство намагались внести до законопроекту про виплату аліментів.