До України прибуло вугілля з Роттердама для ТЕС Ахметова

Це другий балкер з енергетичним вугіллям, який обробляють портовики з початку опалювального сезону 2018-2019 років. Перший був оброблений 21 листопада.

До морського торговельного порту «Южний» (Одеська область) з Роттердама (Нідерланди) прибуло судно з енергетичним вугіллям для Криворізької ТЕС.

Читайте такожАнтимонопольний комітет переніс розгляд справи про монополізм компанії Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі держпідприємства «МТП «Южний», 22 листопада о 23.10 біля причалу №9 ошвартувався балкер Stella Dora з африканським вугіллям.

Відзначається, що судно доставило з Роттердама 76 тис. тонн африканського вугілля для Криворізької ТЕС. У даний час паливо розвантажується на склад генеральних і навалювальних вантажів вказаного державного стивідора.

У прес-службі додали, що це другий балкер з енергетичним вугіллям, який обробляють портовики з початку опалювального сезону 2018-2019 років. Перший був оброблений 21 листопада. Зараз 85% його об'єму відвантажено на Дарницьку і Чернігівську ТЕЦ, залишок буде доопрацьований найближчим часом. Відвантаження проводиться згідно з планом і графіком.

Як зазначив в. о. директора ДП «МТП «Южний» Анатолій Яблунівський, перевалка вугілля - спеціалізація порту, нарівні з рудою, тому роботи по розвантаженню нового балкера планується виконати вчасно. Разом з тим, технологія, яка сьогодні використовується в порту при роботі з імпортом, не так ефективна, як того вимагає ринок.

«Незважаючи на це, колектив використовує всі можливості, щоб приймати імпортне вугілля для металургів та енергетиків. Стратегічний план розвитку підприємства передбачає модернізацію і розвиток нових перевантажувальних потужностей та будівництво вугільно-рудного терміналу, який в подальшому вирішить це питання і дасть можливість гідно конкурувати», - зазначив Яблунівський.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада ДП «МТП «Южний» прийняв судно ZOE S з 50,523 тис. тонн енергетичного вугілля для Дарницької та Чернігівської ТЕЦ.

Довідка УНІАН. Морський торговий порт «Южний» – найбільший за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів – 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км