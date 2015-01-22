"Севастопольенерго" зареєструвалася в Херсоні

Про це повідомив журналістам представник компанії під час засідання Національної комісії з регулювання у сфері електроенергетики і комунальних послуг.

"Севастопольенерго" звернулося до НКРЭКУ із проханням переоформити ліцензію на право провадження господарської діяльності з передачі електроенергії локальними мережами у Севастополі. Як пояснив представник компанії, тепер юридична адреса «Севастопольенерго» буде в Херсоні, а в Севастополі буде створено дочірнє підприємство.

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У свою чергу, Комісія під час засідання прийняла рішення видати нову ліцензію "Севастопольенерго" терміном на 5 років.

Довідка УНІАН. Енергопостачальна компанія «Севастопольенерго» забезпечує електроенергією промислових і побутових споживачів, об'єкти курортної зони Севастополя та прилеглих районів. Статутний фонд компанії - 6,7 млн грн.

95,182% акцій «Севастопольенерго» належать компанії VS Energy International N. V. (Нідерланди).

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна відновила постачання електроенергії в окупований Крим.