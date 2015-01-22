Ціна нафти Brent знову перевищила $50

Ціна нафти Brent перевищила $50 за барель, передає ТАСС.

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У торговельній системі біржі ICE ціна березневого ф'ючерсу на нафту сорту Brent виросла на 2,6% до $50,32 (станом на 13:50).

Раніше УНІАН повідомляв, що на ринку нафти черговий обвал напередодні засідання Європейського центробанку.