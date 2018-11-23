Кабмін продовжує обговорювати з МВФ нове підвищення ціни на газ

Україна активно обговорює з МВФ реформу енергетичного сектора країни.

Кабінет міністрів продовжує обговорювати з Міжнародним валютним фондом питання подальшого підвищення ціни на газ, що є однією з умов продовження співпраці України з організацією.

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Про це під час брифінгу повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

"Реформа енергетичного сектору і, зокрема, вихід на ринкові ціни на газ теж є ключовим питанням... Питання енергетичної реформи і підняття ціни на газ і, відповідно, підняття тарифів, які з цим пов'язані, це одне з питань, які ми обговорюємо", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів підвищив ціну на газ для населення на 23,5% з 1 листопада – до 8550 гривень за тисячу кубометрів.