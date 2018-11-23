"Нафтогаз" повідомив "Газрому", що його переплата за транзит знову зарахована як "стокгольмський" борг

Компанія в жовтні зарахувала 9 мільйонів доларів переплати в рахунок оплати боргу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" направила російській компанії "Газпром" заяву про зарахування переплат за транзит газу у жовтні цього року в сумі 3,8 мільйона доларів у рахунок погашення пені, що нараховується на заборгованість російського монополіста згідно з арбітражним рішенням від 28 лютого 2018 року з транзитним контрактом, повідомили в прес-службі "Нафтогазу".

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"Враховуючи, що "Газпром" відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" і надалі буде зараховувати суми переплат за транзит газу на погашення пені, що нараховується на основний борг "Газпрому", згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу", - наголошується в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що раніше "Нафтогаз" зарахував в рахунок погашення пені 18,3 мільйона доларів переплат за послуги транзиту, надані в серпні-вересні поточного року. Таким чином, загальна сума нарахувань за останні три місяці перевищила 22 мільйони доларів.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня "Нафтогаз" направив "Газпрому" заяву про зарахування переплати за транзит газу в рахунок погашення пені, яка нараховується на заборгованість російського монополіста згідно з рішенням арбітражного з транзитним контрактом від 28 лютого 2018 року.

У компанії нагадали, що Стокгольмський арбітраж переглянув формулу ціноутворення на газ за контрактом на постачання газу до України, таким чином зменшивши його вартість, що автоматично призвело до зниження ставки вартості послуг і загальної вартості послуг транзиту газу, наданих "Нафтогазом".

Наприкінці вересня головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що через відмову "Газпрому" постачати "Нафтогазу" з березня 2018 року газ за ціною, яка була визначена рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз", купуючи газ на європейському ринку, зазнав понад 110 мільйонів доларів збитків, які "Газпром" має компенсувати українській стороні.

Наприкінці лютого 2018 року російський монополіст "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі з транзитним контрактом, за рішенням якого російська компанія має сплатити українській стороні 4,6 мільярда доларів.

При цьому, з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 мільярда доларів на користь "Нафтогазу".

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз України", що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня "Нафтогаз України" почав процес примусового стягнення з "Газпрому" боргу в 2,6 мільярда доларів в закордонних судах. Процеси щодо арешту активів "Газпрому" проходять в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону - акції компаній-операторів газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".