Газпром хоче побудувати другий у Росії завод СПГ в надії вийти на нові ринки

"Потужність заводу - 10 мільйонів тонн СПГ на рік із можливістю розширення до 15 мільйонів тонн на рік", - сказано в повідомленні, передає Reuters.

Раніше Газпром говорив, що потужність балтійського заводу може скласти 10 мільйонів тонн.

Газпром із посиланням на голову компанії Олексія Міллера повідомив сьогодні, що нове виробництво зі зріджування газу дозволить компанії вийти на нові ринки. Росія неодноразово говорила, що хоче у три-чотири рази збільшити свою нинішню частку у світовому виробництві СПГ, яка зараз не перевищує п'яти відсотків.

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Для будівництва порту концерну доведеться модернізувати єдину систему газопостачання, до якої підключений порт Усть-Луга. Газпром також говорив, що може побудувати на Балтиці ще один невеликий завод СПГ для бункерування суден.

Єдиний працюючий в Росії завод СПГ на Сахаліні підконтрольний Газпрому і концерну Shell. Він виробляє близько 10 мільйонів тонн скрапленого газу на рік, і зараз власники обговорюють будівництво третьої черги, що дозволить збільшити виробництво до 15 мільйонів тонн.

Газпром також думав про будівництво заводу зі скраплення у Владивостоці потужністю до 15 мільйонів тонн із запуском першої черги у 2018 році. У жовтні 2014 року голова Газпрому Олексій Міллер сказав, що концерн може відмовитися від будівництва заводу СПГ у Владивостоці, щоб збільшити поставки палива в Китай по трубопроводу. Однак через кілька днів після цього керівник проекту Владивосток СПГ Анатолій Фаянсов сказав, що змін у планах немає.

Власні заводи СПГ у Росії також збираються побудувати Новатек і Роснефть.

Раніше УНІАН повідомляв, що США можуть почати експорт скрапленого газу вже в кінці 2015 року.