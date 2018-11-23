Нафта Brent торгується дешевше $59 за барель

Brent вперше з 27 жовтня 2017 року опускалася нижче 59 доларів за барель.

Ціни на "чорне золото" еталонних марок в ході сьогоднішніх торгів не перестають падати, при цьому вартість нафти сорту Brent вперше з 27 жовтня 2017 року опускалася нижче 59 доларів за барель.

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Про це повідомляє Росбалт.

"До 16:57 січневі ф'ючерси на північноморську нафтову суміш марки Brent впали на 5,19% до 59,35 долара за барель, причому раніше в ході торгів показник досягав 58,95 долара. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала на 6,17% до 51,26 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Більш того, констатує агентство Bloomberg, 50-денна змінна середня ціна ф'ючерсів на американську нафту WTI опустилася в п'ятницю нижче 200-денної ковзної середньої вперше з червня 2017 року (така ситуація в технічному аналізі відома як death cross - "смертельний хрест"). Це індикатор того, що ціна американської нафти може продовжити падіння.

Так, станом на 15:42 50-денна змінна середня по ф'ючерсах WTI становила 66,88 долара за барель - нижче, ніж 200-денна змінна середня (67 доларів за барель).

Під ф'ючерси на північноморську нафту Brent "смертельного хреста" наразі не сформувалося (50-денна змінна середня залишається на 2 долара вище, ніж 200-денна). Однак Bloomberg констатує, що Brent у п'ятницю опустилася нижче рівня підтримки в 62,27 долара за барель.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ціна на нафту обвалився більш, ніж на 7% на тлі заяв президента США про відмову від введення санкцій щодо Саудівської Аравії.