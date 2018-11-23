Порошенко і президент Словаччини скоординували зусилля з недопущення будівництва "Північного потоку-2"

Лідери України та Словаччини мають спільну позицію щодо цього проекту.

Президент України Петро Порошенко і президент Словаччини Андрій Кіска скоординували зусилля щодо недопущення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" в Балтійському морі в обхід України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної з президентом Словацької республіки прес-конференції в Києві.

"Ми провели діалог з координації наших зусиль з недопущення будівництва абсолютно політично мотивованого російського проекту "Північний потік-2", - заявив він.

Порошенко зазначив, що має спільну з президентом Словаччини позицію щодо цього проекту.

"В подальшому ми маємо тверді наміри координувати наші дії", - підкреслив глава Української держави.

Як повідомляв УНІАН, проектом "Північний потік-2" передбачено будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російський Усть-Луг та німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".