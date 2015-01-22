В анексованому Криму хочуть у 3 рази підняти тарифи на електроенергію до 2017 року

Про це свідчать дані, озвучені на прес-конференції у Сімферополі 22 січня "головою" так званого «Державного комітету з цін і тарифів» Ольгою Ігошиною, передає Крым.Реалии.

Як заявила Ігошина, основним завданням є доведення тарифів до 2017 року до економічно обгрунтованого рівня.

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«Криму дали можливість не відразу встановлювати економічно обгрунтовані тарифи, а робити це поступово до 2017 року, тому наш комітет поетапно доводить тарифи до економічно обгрунтованого рівня», - сказала вона.

Від січня 2015 року тарифи для населення були збільшені на 15%, для юридичних осіб на 7,5%. Чергове підвищення тарифів на електроенергію для населення на 15% і для юридичних осіб - на 7,5%, заплановане на липень цього року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна відновила постачання електроенергії в окупований Крим.