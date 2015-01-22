Абромавічус став головою аукціонного комітету з продажу нафти та скрапленого газу

Відповідне рішення закріплене у спільному наказі міністерства від 22 січня 2015 року.

Згідно з документом, головою аукціонного комітету затверджено міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавічуса, а його заступником - заступник начальника управління газової політики Міненерговугілля Наталія Бубнова.

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До складу комісії також увійшли: начальник управління розвитку секторів економіки Мінекономрозвитку Лариса Гребенникова, начальник управління внутрішнього аудиту Міненерговугілля Ніла Дубенко, начальник управління реформування нафтогазового сектора Міненерговугілля Вадим Запорожченко, начальник управління обліку нафти НАК «Нафтогаз України» Ростислав Мальцев, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Андрій Пасішник, радник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Прокопів, заступник директора юридичного департаменту Мінекономрозвитку Олеся Савчук, заступник директора департаменту економічної безпеки НАК «Нафтогаз України» Петро Столяр.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці серпня і на початку вересня 2014 року компанія «Укрнафта» планувала провести аукціони, виставивши на реалізацію понад 130 тис. тонн нафти початковою вартістю понад 1,3 млрд грн і близько 5 тис. тонн конденсату вартістю понад 50 млн грн. Однак аукціони не відбулися через дії екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана та рішення різних судів.

Ще 20 червня 2014 року Міненерговугілля видало наказ, згідно з яким аукціони з продажу енергоресурсів повинні відбуватися на майданчику маловідомої полтавської Української універсальної біржі, яка навіть не має власного приміщення для проведення торгів.

До цього протягом багатьох років торги з продажу нафти і газоконденсату відбувалися на майданчику Української міжбанківської валютної біржі. У зв'язку з цим УМВБ подала позов до суду про визнання протиправним наказу Міненерговугілля та його скасування.