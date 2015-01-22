Ціни на нафту Brent знову впали нижче за $49

Станом на 17.36 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 0,61% - до 48,73 долара за барель, передає РИА Новости.

Ціна березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI падала на 1,37% - до 47,13 долара за барель.

ЄЦБ раніше в четвер оголосив про запуск програми викупу облігацій на 60 мільярдів євро в місяць. Обсяг перевищив очікування, - світові ЗМІ повідомляли із посиланням на джерела, що програма може скласти 50 мільярдів євро на місяць. Програма триватиме від березня 2015 по вересень 2016 року.

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"Ринок отримав приблизно той обсяг програми кількісного пом'якшення, на який розраховував і, можливо, навіть більше", - зазначив аналітик Saxo Bank у Копенгагені Оле Хансен (Ole Hansen), якого цитує Блумберг. За словами аналітика, поновлені на цьому тлі покупки долара чинять тиск на світові ціни на нафту.

Євро на новинах від ЄЦБ раніше у четвер оновив мінімум до долара з осені 2003 року, впавши до 1,1452 долара.