Облгазам заборонили проводити донарахування в платіжки за газ

Голова НКРЕКП повідомила, що регулятор вирішив ініціювати зміни до закону "Про ринок природного газу" шляхом зміни стандартних умов у частині температури з 20 градусів на 0.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.

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Про це повідомила голова НКРЕП Оксана Кривенко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, причиною такого рішення став проведений моніторинг ринку, який показав, що переважна більшість операторів газорозподільних мереж в платіжних документах за жовтень цього року здійснила донарахування побутовим споживачам обсягів газу в середньому до 1,5%, які враховують різницю у приведенні до стандартних умов.

Кривенко повідомила, причиною такої ситуації стало те, що вузли обліку природного газу в пунктах передання газу з газотранспортної системи до газорозподільної в автоматичному режимі здійснюють вимірювання за стандартних умов (20 градусів за Цельсієм), проте лічильники газу у побутових споживачів не здійснюють такої температурної корекції обсягів і вимірюють за фактичної температури навколишнього середовища.

"Тобто, якщо розглядати наведений приклад за фактичної температури навколишнього середовища в 5 градусів за Цельсієм, виробничо-технологічні втрати операторів ГРМ становлять 51 куб. м (1 тис. куб. м. - 949 куб. м.). Варто зазначити, що обсяги таких втрат розраховуються відповідно до методики, затвердженої Міненерго. НКРЕКП при розрахунку тарифу врахувала обсяги втрат операторів ГРМ, які були затверджені Міненерго", - написала вона.

Кривенко зазначила, що НКРЕКП вирішила ініціювати зміни до закону "Про ринок природного газу" шляхом зміни стандартних умов у частині температури з 20 градусів на 0.

«Такі стандарти застосовуються у всіх країнах Європейського Союзу. Також Міненерговугілля рекомендовано розробити необхідні технічні регламенти та перейти на вимірювання природного газу в енергетичних одиницях», – написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.