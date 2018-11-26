Westinghouse готова забезпечувати ядерним паливом всі українські АЕС

Зараз компанія поставляє паливо на 6 енергоблоків АЕС типу ВВЕР-1000, а третій енергоблок Южно-Української АЕС повністю перейшов на паливо Westinghouse.

Представники Westinghouse запевнили, що компанія має всі технічні та логістичні можливості, щоб вийти на 100-відсоткове забезпечення ядерним паливом всіх енергоблоків українських атомних електростанцій.

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Про це йшлося на зустрічі міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика з представниками компанії, передає прес-служба міністерства.

"Енергетична безпека завжди була і знаходиться під постійною увагою президента і уряду України. Враховуючи нинішні загрози національної безпеки України, в разі припинення поставок ядерного палива з РФ ми готові забезпечити роботу енергоблоків українських АЕС з використанням палива компанії Westinghouse", - цитує Насалика прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили розширення співробітництва за участі компанії в будівництві заводу з виробництва ядерного палива в Україні з використанням технології Westinghouse і реалізації проекту "Енергоміст: Україна - Європейський Союз".

На даний момент Westinghouse здійснює постачання палива на 6 енергоблоків атомних електростанцій типу ВВЕР-1000, а третій енергоблок Южно-Української АЕС повністю перейшов на паливо компанії.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії "ТВЕЛ", держкомпанія "Енергоатом" у квітні 2014 року підписала додаткову угоду до контракту від 2008 року з компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.

Згідно з документом, Westinghouse зможе своїми постачаннями замістити паливо російської компанії "ТВЕЛ" на енергоблоках потужністю 1000 МВт у випадку форс-мажорних обставин, включаючи потенційні обмеження Росією поставок в Україну.

Наприкінці січня 2018 року "Енергоатом" і Westinghouse продовжили термін дії договору про постачання до 2025 року. На сьогоднішній день шведське паливо успішно експлуатується на шести енергоблоках Запорізької та Южно-Української АЕС.