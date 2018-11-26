Україна вже три роки не купує газ у Росії
13:35, 26 листопада 2018Енергетика
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Наша країна купує паливо в Європі.
Ілюстрація REUTERS
У понеділок, 26 листопада, виповнюється три роки з моменту, коли Україна перестала закуповувати газ у Росії.
Про це нагадав "Нафтогаз України" в Twitter.
Згідно з повідомленням, Україна припинила імпортувати російський газ 1095 днів тому.
фото twitter/NaftogazUK
Як повідомляв УНІАН, Україна припинила закуповувати газ у Росії в листопаді 2015 року.
Також «Нафтогаз» виграв два позови проти «Газпрому» у Стокгольмському арбітражі. За рішенням суду, російська компанія залишилася винна українській стороні 2,56 млрд дол. «Газпром» поки не виплатив ці гроші, за кожен день несплати йому нараховується пеня у розмірі 500 тис. дол.
Раніше Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що «Газпром» має поважати свої зобов'язання в рамках рішення Стокгольмського арбітражу.
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