Нафта дорожчає після звістки про смерть короля Саудівської Аравії

Ціни на нафту зростають після повідомлення про смерть короля Саудівської Аравії, яка надала невпевненості учасникам ринку, передає Reuters.

Король Абдулла помер у п'ятницю, і новим правителем став його брат Салман, повідомив королівський двір Саудівської Аравії - найбільшого у світі експортера нафти.

На 8.47 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $1,18 до $49,70 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,97 до $47,28.

"Страх невідомого підтримає ціни на нафту. Король Абдулла був архітектором діючої стратегії, яка передбачає підтримання високого обсягу видобутку й витіснення дрібніших гравців замість скорочення видобутку", - сказав партнер Again Capital LLC в Нью-Йорку Джон Кілдафф, додавши, що новий король відомий як захисник інтересів Саудівської Аравії, тому ринок очікує, що країна не буде знижувати видобуток.

Читайте такожЦіни на нафту можуть впасти нижче $40 за барель - голова ОПЕКЗміна правителя Саудівської Аравії, лідера ОПЕК, відбулася на тлі найбільших за кілька десятків років змін на світовому ринку нафти: США стали одним із лідерів видобутку, перевищивши 9 мільйонів барелів на добу за рахунок сланцевої нафти, а ціни за останні півроку впали більш ніж удвічі. Поза тим, на нараді ОПЕК у листопаді під тиском Саудівської Аравії не стала знижувати видобуток, щоб зберегти частку світового ринку.

Запаси нафти в США минулого тижня зросли на 10,1 мільйона барелів до максимального для цього часу року обсягу за останні 80 років, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в четвер.