Плани Москви побудувати "Турецький потік" в обхід України не спрацюють - Єврокомісія

У Євросоюзі вважають проект російського газопроводу до Туреччини недоцільним, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як заявив віце-президент Єврокомісії з енергодіалогу Марош Шефчович, плани Москви побудувати новий трубопровід через Туреччину в обхід України для поставок газу в ЄС «не спрацюють». Таку думку Шефчович висловив в інтерв'ю WSJ під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Читайте також"Газпром" скоротить інвестиції в Ямал заради "Турецького потоку"За словами віце-президента ЄК з енергодіалогу, заявлена потужність трубопроводу в 63 млрд кубометрів природного газу в рік перевищує попит потенційних клієнтів, у тому числі з Туреччини і країн Південно-Східної Європи. «За першою оцінкою, це не спрацює», - сказав Шефчович.

Раніше Шефчович заявляв, що Європа здивована рішенням Росії повністю перенаправити постачання газу, що йдуть в Європу через Україну, на кордон Туреччини та Греції. Також повідомлялося, що «Нафтогаз» назвав бажання Росії направити транзит газу через Туреччину безглуздим.

Крім того, в інтерв'ю WSJ віце-президент ЄК з енергодіалогу заявив, що для забезпечення продовження поставок газу з Росії в Україну поза укладеної з допомогою ЄС домовленості, термін якої закінчується в кінці березня, сторони проведуть переговори найближчим часом. За словами Шефчовича, експерти почнуть обговорення даного питання до кінця січня. «Ми готові виступити в ролі посередника», - додав він. Як підкреслив Шефчович, участь Єврокомісії дало б Києву заручитися необхідним фінансуванням від міжнародних фінансових інститутів.

Читайте такожКоболєв: повне витіснення «Газпрому» з українського ринку - «питання часу»Віце-президент ЄК з енергодіалогу також поінформував, що у лютому ЄС приступить до роботи над так званим енергетичних генпланом для південних, центральних і східних членів Євросоюзу. 9 лютого міністри енергетики держав регіону проведуть переговори в Болгарії; також заплановано візит в Баку (Азербайджан вважається важливим альтернативним постачальником для ЄС). До кінця лютого ЄК має намір опублікувати своє бачення енергетичного союзу та оприлюднити проект плану будівництва трубопроводів між країнами - членами ЄС.