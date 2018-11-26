Вартість нафти Brent перевищила $60 за барель

Brent подорожчала до $60,03 за барель, WTI - до $51,02 за барель.

Зростання цін на "чорне золото" еталонних марок в ході торгів вдень у понеділок прискорилося, вартість нафти Brent повернулася до $60 за барель в рамках корекції після різкого падіння минулого тижня.

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Про це повідомляє Росбалт.

"До 13:09 січневі ф'ючерси на північноморську нафтову суміш марки Brent подорожчали на 1,68% до 60,03 долара за барель, січневі ф'ючерси на нафту марки WTI - на 1,19% до 51,02 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Нафтові ціни частково відіграють втрати після того, як за весь минулий тиждень нафта Brent подешевшала майже на 12%, опустившись нижче 60 доларів за барель вперше більш ніж за рік, а вартість нафти WTI втратила близько 10%.

Експерти пов'язали волатильність нафтових цін з побоюваннями "надлишку" пропозиції цієї сировини на ринку при одночасному уповільненні зростання попиту.

Як зазначає старший аналітик "Альпарі" Ганна Бодрова, "у нафтового ринку є два тижні на коливання, перш ніж він отримає чіткі сигнали від ОПЕК+". "5-7 грудня відбудеться зустріч ОПЕК+, де можуть бути прийняті рішення за параметрами видобутку. Однак поки все це виглядає досить хитко", - йдеться в огляді експерта.

На її погляд, "найкращим варіантом для нафти зараз є консолідація в межах 58,50-61,50 долара". "Є і негативний сценарій, при якому після невеликої паузи в сировині повернуться продавці і поведуть вартість "чорного золота" до нової підтримки на 54,50-55,00 доларів", - додає аналітик.