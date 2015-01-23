Кременчуцька ТЕЦ частково перейшла на мазут
На рік Полтавська область отримала ліміт газу в розмірі майже 320 млн кубометрів газу для всіх комунальних теплогенеруючих підприємств області
Кременчуцька ТЕЦ днями для виробництва електроенергії стала використовувати мазут.
Про це сьогодні УНІАН повідомив перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олег Пругло.
За його словами, раніше мазут передбачалося використовувати в якості резервного палива.
«Тепер для централізованого опалення Кременчуцька ТЕЦ щодня використовує 500 тис. кубометрів газу. Зате виробляє електроенергію з використанням мазуту. Це дозволяє заощадити 910 тис. кубометрів блакитного палива в добу», - сказав перший віце-губернатор.
Він зазначив, що на рік Полтавська область отримала ліміт газу в розмірі майже 320 млн кубометрів газу для всіх комунальних теплогенеруючих підприємств області.
«Тепер завдяки заміні газу на інший вид палива на одному лише підприємстві, область щодоби економить майже 1 млн кубометрів дорогого блакитного палива. Таким чином підприємства області почали активно впроваджувати заходи, що передбачають істотне скорочення споживання природного газу», - сказав Пругло.
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Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня 2014 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що у зв'язку із загальною неврегульованістю поставок газу в Україну і невизначеності газових переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС Кабінет міністрів України опрацьовує можливість часткового заміщення газу, що поставляється на теплоелектроцентралі, мазутом.
«В уряду є резерви нафти для того, щоб переробити її і поставити близько 200 тис. тонн мазуту на українські ТЕЦ», - заявив Яценюк.