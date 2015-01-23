У Криму відібрану в Ахметова компанію очолив "регіонал" Груба
Керівником тимчасової адміністрації "віджатої" окупаційною владою Криму у Рената Ахметова енергокомпанії "ДТЕК Крименерго" призначений колишній нардеп України від Партії регіонів Григорій Груба.
Про це повідомляє Крыминформ.
"Очолює це підприємство Груба Григорій Іванович - людина з багатим досвідом роботи саме на цьому підприємстві, він понад 10 років у свій час очолював цю компанію. Він відомий тим, хто там працює, знає свою справу", - пояснив директор однойменного унітарного підприємства Віктор Плакіда.
Плакіда додав, що ніяких передумов для перебоїв у роботі підприємства немає.
Читайте такожП'ять регіоналів з Криму склали мандати в РадіРаніше нелегітимна влада Криму прийняла рішення про "націоналізацію" енергетичної компанії "ДТЕК Крименерго".
Григорій Груба в 2012 році був обраний народним депутатом України. У 2014 році вийшов з фракції Партії регіонів і повернувся до Криму, підтримавши його окупацію Росією.