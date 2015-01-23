У Криму відібрану в Ахметова компанію очолив "регіонал" Груба

Про це повідомляє Крыминформ.

"Очолює це підприємство Груба Григорій Іванович - людина з багатим досвідом роботи саме на цьому підприємстві, він понад 10 років у свій час очолював цю компанію. Він відомий тим, хто там працює, знає свою справу", - пояснив директор однойменного унітарного підприємства Віктор Плакіда.

Плакіда додав, що ніяких передумов для перебоїв у роботі підприємства немає.

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Григорій Груба в 2012 році був обраний народним депутатом України. У 2014 році вийшов з фракції Партії регіонів і повернувся до Криму, підтримавши його окупацію Росією.