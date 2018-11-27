Російський "Північний потік" зупинять через масштабну аварію

Газопровід зупинять через ремонтні роботи на станції Грайфсвальд.

Газопровід "Північний потік" зупиниться для проведення ремонтних робіт на об'єктах енергопостачання на станції Грайфсвальд.

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Про це повідомляє Liga.net з посиланням на прес-службу газотранспортної компанії Gascade.

Наголошується, що роботи планується провести 27 листопада з 10 до 12 години за київським часом.

Нагадаємо, 17 листопада постачання газу по "Північному потоку" тимчасово припинилися через збій в енергопостачанні.

"Північний потік " - найдовший магістральний газопровід в світі. Він проходить по дну Балтійського моря, з'єднуючи Росію і Німеччину. Його протяжність - 1224 км, сукупна потужність – 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Власник і оператор - компанія Nord Stream AG, 51% акцій якої належать "Газпрому". Перша нитка "Північного потоку" була запущена в листопаді 2011 року, друга – в жовтні 2012-го.