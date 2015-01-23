Міністр енергетики звинуватив холдинг Ахметова у монополізмі

Міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин звинуватив найбільший приватний енергохолдинг України ДТЕК, підконтрольний бізнесменові Рінату Ахметову, в монополізмі на ринку електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на засіданні ради Оптового ринку електроенергії.

Зокрема, міністр заявив, що компанія ДТЕК не розкриває свої затрати на виробництво електроенергії, які, на його думку, на 40% вищі, ніж в інших країнах.

«Ми виділяємо 1,5-2 млрд грн (щорічно — УНІАН) на реконструкцію (теплових енергоблоків — УНІАН). Ми виділяємо ці гроші, а потім станції зупиняються посеред опалювального сезону, при тому, що у них палива достатньо для того, аби працювати. Розумію, що бувають форс-мажори, але не по два блоки на чотирьох станціях одночасно», - сказав міністр.

«А зараз ви розповідаєте (звертається до представників ДТЕК — УНІАН), що ми вас ущемлюємо. Це я 20 днів мучився, аби підтримати енергосистему в балансі», - додав міністр.

Читайте такожГенпрокуратура шість годин допитувала Ахметова - джерелоЗа його словами, в такій ситуації імпорт електроенергії з РФ був ключовим рішенням для запобігання віяловим відключенням електроенергії по всій країні.

«Той імпорт, який ми організували, він був ключовим рішенням. І можливість зараз завантажити «Центренерго» (вугіллям з ПАР — УНІАН) - це єдина можливість боротися проти монополіста на кшталт вас (ДТЕК — УНІАН), і я це офіційно заявляю», - наголосив міністр.

За словами Демчишина, недоплата енергокомпанії в ринок за грудень 2014 року становить понад 3 млрд грн. І це тоді, що кінцевий споживач справно сплачує рахунки за енергоресурси.

«Є групи, які платять значно менше коштів, ніж з нього забирають», - сказав міністр, звертаючись до представників ДТЕК у раді Оптового ринку електроенергії.