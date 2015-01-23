«Газпром» отримав від «Нафтогазу» $70 млн доплати за січневий газ

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російської компанії.

«Газпром» отримав від «Нафтогазу України» ще 70 млн дол. як доплату за поставки газу в січні цього року», - йдеться в повідомленні.

При цьому в релізі не уточнюється, за який обсяг російського газу здійснено цю доплату.

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Як повідомляв УНІАН, 31 грудня НАК «Нафтогаз України» здійснила передоплату «Газпрому» за поставки природного газу в січні 2015 року обсягом 1 млрд кубометрів.

«З урахуванням попередньої ціни російського газу на січень 2015 року обсяг газу, за який НАК «Нафтогаз України» внесла передоплату ВАТ «Газпром», становить близько 1 млрд куб. м», - йдеться в повідомленні компанії. Цей обсяг сформовано за рахунок передоплати за січень 2015 року та невикористаного авансу за грудень 2014 року.

Згідно з повідомленням, оплачені обсяги газу будуть замовлені і використані НАК «Нафтогаз України» залежно від потреб українських споживачів.