В Україні з січня зміняться правила оплати електроенергії

Новий порядок і нові правила оплати електроенергії для українців набудуть чинності з 1 січня 2019 року.

З 1 січня 2019 року українські споживачі електроенергії будуть укладати договори на її постачання та на розподіл.

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Про це повідомляє Главред.

"Відповідне повідомлення опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова профільного органу, НКРЕКП, Оксана Кривенко. За її словами, в майбутньому році в країні введуть модель системи договірних відносин на роздрібному ринку електричної енергії − згідно із законом "Про ринок електричної енергії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 2019-го всі енергопостачальні компанії будуть зобов'язані відокремити свою діяльність з розподілу електроенергії від інших видів діяльності вертикально інтегрованого підприємства (обленерго), у тому числі і шляхом створення електропостачальника.

Причому договір про постачання енергії передбачає її комерційний продаж споживачеві в якості товарної продукції, підсумувала Кривенко.