Стало відомо, хто очолить газовий напрям "Нафтогазу"

Газовий напрям "Нафтогазу" очолить співвласник "Енергетичних ресурсів України" Андрій Фаворов.

Співвласник приватної компанії "Енергетичні ресурси України" Андрій Фаворов призначений керівником газового напряму Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, він буде курирувати питання видобутку газу, оптової торгівлі та роздрібного продажу газу.

"Нафтогаз" прокладає фарватер змін у нашій країні. Це складне завдання, але, працюючи в "Нафтогазі", можна зробити багато, щоб змінити ситуацію в Україні на краще. Саме тому я з радістю прийняв пропозицію увійти до команди "Нафтогазу", - цитує Фаворова прес-служба "Нафтогазу".

Наголошується, що для уникнення конфлікту інтересів Фаворов продає свою частку в компанії "ЕРУ" іншим партнерам і вже склав повноваження з управління підприємством.

У прес-службі також нагадали, що Фаворов з вересня 2010 року до липня 2014 року обіймав посаду комерційного директора енергохолдингу ДТЕК, з травня 2009 року по липень 2010 року - директора з розвитку бізнесу в компанії ContourGlobal. До цього він також працював на керівних позиціях в AES Corporation.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.

"Енергетичні ресурси України" - це приватна енергетична компанія, засновниками якої є Андрій Фаворов і компанія "Еру Файненс ЛТД". Компанія представляє в Україні енергетичні проекти, в тому числі і технології інтенсифікації видобутку природного газу.