Рішення нового короля Саудівської Аравії зберегти видобуток поки не зупинило зростання цін на нафту

Станом на 13:16 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent збільшилася на 1,96% - до 49,49 долара за барель, передають РИА Новости.

Ціна березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зростала на 1,34% - до 46,94 долара за барель.

Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд заявив національному телебаченню у п'ятницю, що буде продовжувати політику свого попередника.

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"Зростання цін на тлі новин про смерть короля Абдалли - тимчасове, оскільки це ніяк не змінить національну політику, а обсяг видобутку в США продовжить підвищуватися", - заявив головний економіст Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол (Fatih Birol) в інтерв'ю агентству Блумберг у Давосі.

Запаси нафти у США минулого тижня зросли на 10,1 мільйона барелів до максимального для цього часу року обсягу за останні 80 років, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в четвер.

Деякі аналітики також висловлюють думку про те, що ринок перебуває у стані невизначеності щодо політики нового короля щодо проблеми надлишку на ринку і що найближчим часом ринки сконцентруються на те, чи залишить новий король колишнього міністра нафти країни Алі Аль-Наїмі, який обіймав посаду від 1995 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що нафта дорожчає після звістки про смерть короля Саудівської Аравії.

Від початку літа 2014 року нафтові котирування знизилися більш ніж на 50%. Рішення країн ОПЕК від 27 листопада зберегти квоту на видобуток нафти на рівні 30 мільйонів барелів на день посилило обвал цін. Однак, незважаючи на зниження вартості нафти - вже нижче 50 доларів за барель, багато країни-члени ОПЕК заявляють про відсутність наміру щодо скорочення видобутку.