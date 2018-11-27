Саудівська Аравія вкладе $150 мільярдів у видобуток газу за 10 років

Також саудити планують інвестувати $100 мільярдів у наступні 10 років в проекти з нафтохімії в усьому світі.

Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco планує інвестувати в свою газову програму 150 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.

Читайте такожСаудівська Аравія вивчає ймовірність розпаду ОПЕК

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на заяву голови компанії Аміна аль-Нассера.

"Видобуток газу зросте до 23 мільярдів кубічних футів на день (651,3 мільйона кубометрів газу) з нинішнього рівня в 14 мільярдів кубічних футів (396,4 кубометрів газу)", - йдеться в повідомленні.

Аль-Нассер також додав, що в Саудівській Аравії також є нетрадиційні газові ресурси світового класу.

"Зараз у нас є 16 бурових установок, які зайняті нетрадиційним газом, і більше 70 свердловин, пробурених цьогоріч", - зазначив топ-менеджер.

Він також додав, що Aramco планує інвестувати 100 мільярдів доларів у наступні 10 років в проекти по нафтохімії по всьому світу, на додаток до потенційних придбань.