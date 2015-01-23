Підконтрольна Україні територія Луганщини повністю знеструмлена - Москаль
Станом на 14 годину через зупинку енергоблоку на ТЕС внаслідок артилерійського обстрілу зупинено один із двох працюючих енергоблоків.
"Вся територія Луганської області, що контролюється Україною, знеструмлена", - повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.
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"Зупинена робота водоканалів та котелень, не їздять тролейбуси. Нагадаємо, що сьогодні в обід бойовики з Веселої Гори обстріляли ТЕС у Щасті й влучили в трансформатор"- сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба Москаля повідомила, що сьогодні, 23 січня, близько полудня бойовики з боку Веселої Гори обстріляли з артилерії територію теплоелектростанції у м Щастя. Є пряме влучання снаряда у трансформатор, внаслідок чого зупинено один енергоблок із двох працюючих. Частина контрольованої Україною території Луганської області зараз знеструмлена, повідомляла прес-служба голови Луганської ОДА.
"ОДА неодноразово зверталася до вищого військового командування країни із проханням перемістити військові формування з ТЕС на прилеглу територію, - заявляє голова ОДА Геннадій Москаль. - Це вже не перша аварійна зупинка теплоелектростанції через обстріли. Силовики повинні захищати ТЕС на підступах до станції, а не обладнувати вогневі точки на дахах приміщень, у які намагаються влучити бойовики".
Раніше УНІАН також повідомляв, що частина Луганщини залишилася без світла, води та газу через обстріли бойовиків.