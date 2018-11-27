Україна може вдвічі знизити тарифи на транзит газу

Новий тариф дозволить підвищити конкурентоспроможність газотранспортної системи.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила зниження вдвічі тарифів на транспортування газу для точок входу і виходу з газотранспортної системи України з 1 січня 2019 року.

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Відповідний проект рішення було прийнято на засіданні регулятора.

Як написала у себе в Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко, новий тариф дозволить підвищити конкурентоспроможність ГТС.

«Сьогодні схвалили проект постанови, який передбачає зменшення більш ніж удвічі тарифів на послуги з транспортування газу для точок точок входу і виходу. Новий тариф дозволить підвищити конкурентоспроможність ГТС, відкрити нові можливості для газовидобувників і одночасно покрити всі операційні витрати оператора газотранспортної системи і забезпечити достатній рівень прибутку для капітальних інвестицій. З урахуванням всіх викликів, які зараз стоять перед нашою державою, таке рішення є важливим продовженням державної політики в частині зміцнення енергетичної безпеки України», - написала Кривенко.

Згідно з проектом рішення, тарифи «Укртрансгаз» на послуги з транспортування газу для всіх транскордонних точок входу до ГТС планується знизити до 6,04 дол. за 1 тис. кубометрів на добу (без ПДВ).

Тарифи для точок виходу планується знизити до: «Ананьїв» і «Гребеники (АТІ)» - 10,89 дол. за 1 тис. кубометрів на добу; «Берегово» - 16,22 дол.; «Гребеники (ШДКИ)» — 12,6 дол.; «Дроздовичі» та «Устилуг» — 12,01 дол.; «Олексіївка» — 16,64 дол.; «Орловка» — 13,27 дол.; «Теково» 15,46 дол., «Ужгород» 16,88 дол.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня НКРЕКП прийняла нову тарифну методику, яка встановила з 1 квітня 2017 року окремий тариф на точці входу в газотранспортну систему для компанії-постачальника газу і для його покупця – на точці виходу з ГТС.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».