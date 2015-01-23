Єврокомісію поки не запрошували на переговори України і Росії про "літню ціну" на газ

У Європейській комісії констатують, що станом на сьогодні не отримали запит на приєднання до переговорів України та Росії щодо „літнього газового пакету”.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомила речник віце-президента ЄК з енергетичних питань Мароша Шефчовича Анна-Каіса Ітконен.

„Нас офіційно не просили допомогти у переговорах стосовно нового пакету після завершення «зимового пакету» у березні. Віце-президент, перебуваючи у Москві та Києві, наголосив що Комісія готова діяти як посередник, щоб спростити ці переговори між двома сторонами, якщо вони погодяться між собою просити таку допомогу. Станом на сьогодні такий запит до Комісії не надійшов”, - сказала вона.

При цьому Ітконен наголосила, що відповідно до інформації, якою володіє Європейська комісія, сторони в повній мірі виконали домовленості стосовно „зимового пакету”.

Читайте такожДата нових газових переговорів може бути визначена через тиждень-дваЯк повідомляв УНІАН, 21 січня "Нафтогаз України" заявив, що готовий до переговорів з російським "Газпромом" за участю Європейської комісії про нові умови поставок газу з 1 квітня 2015 року до винесення рішення Стокгольмського арбітражу щодо українсько-російського газового контракту 2009 року.

В Єврокомісії після цього заявили про готовність до участі в переговорах України й РФ щодо "літнього газового пакета".

Довідка УНІАН. Україна в 2014 році впродовж півроку не отримувала російський газ через невизначеність умов його поставок, ціни палива, а також механізму оплати існуючих боргів.

В результаті досягнутих наприкінці жовтня минулого року домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу Україна відновила імпорт російського газу з грудня 2014 року, здійснивши передоплату.

Крім того, до кінця 2014 року Україна погасила 3,1 млрд дол. газового боргу перед Росією.