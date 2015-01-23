Через артобстріл припинила роботу ТЕС у Донецькій області

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«23 січня з 06:00 відбувається обстріл території ДТЕК Миронівської ТЕС. Один зі снарядів розірвався на центральній прохідній ТЕС, за попередніми даними, жертв немає, є поранені. Другий снаряд влучив у мазутне господарство, пошкоджений мазутний бак. Працівники ТЕС сховалися в бомбосховищі. Робота ТЕС порушена - станція не виробляє електроенергії», - сказано в повідомленні.

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За даними компанії, за останній тиждень посилилися обстріли в районі теплової електростанції - вони були щодня. Вчора, 22 січня, через обстріл і пошкодження на відкритому розподільчому пристрої (ВРП) станція зупинилася.

«До цього в роботі був один блок потужністю 96 МВт. Зараз ДТЕК Миронівська ТЕС не виробляє електроенергії. Також порушене теплопостачання селища Миронівка - із двох теплотрас від ТЕС тепло подається лише по одній. Для виробництва теплоенергії у мінімальному режимі працює котел №4», - сказано в повідомленні ДТЕК.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня вся територія Луганської області, контрольована Україною, виявилася знеструмленою через зупинку ТЕС.

Сьогодні, 23 січня, близько полудня бойовики з боку Веселої Гори обстріляли з артилерії територію теплоелектростанції у місті Щастя. Відбулося пряме влучання снаряду у трансформатор, внаслідок чого зупинили один енергоблок із двох працюючих.