НКРЕКП позбавило "Укренерго" 215 мільонів гривень тарифних коштів

Саме 215 млн грн. в 2017 році компанія отримала в результаті економії на закупівлях.

НКРЕКП прийняла рішення про зменшення тарифу 2018 року для Укренерго як оператора системи передачі на 215,172 млн грн. В результаті, тариф Укренерго за грудень 2018 року було зменшено до 3,45 коп./кВт год.

Саме 215 млн грн. в 2017 році компанія отримала в результаті економії на закупівлях. Вона була підтверджена Нацкомісією в травні цього року під час перевірки стану виконання інвестпрограми Укренерго в 2017 році.

Лише 4 вересня поточного року Укренерго отримало від регулятора дозвіл на використання заощаджених на закупівлях коштів у розмірі 215,172 млн грн. і зобов’язання надати пакет необхідних документів щодо змін до інвестпрограми до 1 жовтня 2018 р.

А вже 21 вересня Укренерго надало Нацкомісії усю необхідну інформацію, включаючи погодження облдержадміністрацій та Міненерговугілля під час громадських слухань (див. протокол слухань). Однак, 24 жовтня цього року стало відомо, що такий формат погодження не задовольнив НКРЕКП, оскільки регулятор вимагав окремого листа погодження змін від Міненерговугілля. Саме тому було прийняте рішення про вилучення з тарифу 215,172 млн грн., які на той момент вже були проінвестовані в проекти з будівництва та модернізації.

«Вилучення з інвестиційної програми Укренерго 215 млн грн, як мінімум, — необґрунтоване рішення. Йдеться, фактично, про перерозподіл коштів між учасниками енергоринку. Натомість ці кошти мали б бути спрямовані на дофінансування перехідних стратегічних об’єктів, важливих для всієї галузі. Непокоїть, що це рішення не призведе до зменшення оптових цін на електроенергію та ніяк не позначиться на платіжках кінцевих споживачів, але негативно вплине на показники валового доходу та прибутку компанії, її відрахування до держбюджету», — підкреслив керівник ДП «НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

Окремо слід зазначити, що Світовий Банк, ЄБРР, ЄІБ закликали органи виконавчої влади та регулятора не знижувати тариф компанії, оскільки це може негативно вплинути на фінансове становище компанії.

Довідково. Загальний обсяг Інвестиційної програми Укренерго на 2018 рік становить 2,607 млрд грн. За 9 місяців 2018 р. її фактичне виконання становить 94,2%. Водночас продовжується фінансування проектів, розпочатих або незавершених у 2017 році.