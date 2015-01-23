Продажі бензину в Україні знизилися більш ніж на чверть

В Україні реалізація бензину для автомобілів через мережу АЗС, без урахування окупованого Росією Криму, в грудні 2014 року в натуральному вираженні скоротилася порівняно з груднем 2013 року на 26,7% - до 177,7 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з даними відомства, порівняно з листопадом 2014 року реалізація бензину в грудні в натуральному вираженні скоротилася на 3,3%.

Дизельного пального через мережі АЗС у грудні минулого року було продано 1 млн. 133,2 тис. тонн, що на 21,5% менше показника за грудень 2013 року і на 4,3% менше, ніж у листопаді 2014 року.

Читайте такожВ Україні хочуть скасувати обов'язкову сертифікацію бензинуУсього в грудні 2014 року через мережі АЗС продаж нафтопродуктів скоротився порівняно з листопадом до 7,311 млрд грн з 7,455 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни на бензин марки А-95 в Україні на 20 січня становили в середньому 17,14 грн, збільшившись на 0,3% за другу декаду місяця.