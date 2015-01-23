Вугілля із зони АТО можна вивозити лише залізничним транспортом - ДФС

Державна фіскальна служба повністю зупинила транспортування автомобільним транспортом вугілля, виробленого в зоні проведення антитерористичної операції, вивозити його дозволяється лише залізничним транспортом, та й то не всім операторам, повідомив на прес-конференції голова ДФС Ігор Білоус.

«У нас ведеться серйозна перевірка всіх вантажів, які йдуть із зони АТО. Створене міжрегіональне управління, яке працює по всій лінії фронту, це 150 осіб. Акцент робиться на перевірки автотранспорту і особливо перевірки перевезення вугілля автотранспортом. Усе вугілля, що перевозиться автотранспортом, зупиняють. Є дозвіл везти вугілля лише залізничним транспортом і лише окремим операторам», - наголосив Білоус.

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Присутній на прес-конференції заступник голови ДФС Володимир Хоменко також повідомив, що вивезення товарів із зони АТО перебуває під постійним контролем. "У першу чергу це група підакцизних товарів. На даний час вилучений алкоголь і тютюнові вироби, які виробляються на окупованих територіях, понад 3,5 млн пачок сигарет. Для порівняння - у цілому за весь 2014 рік було вилучено 11 млн, - сказав Хоменко. - Щодо вугілля було вилучено 35 залізничних вагонів загальною вагою 2,5 тис. тонн на суму 4 млн грн".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Міненерговугілля хочуть вивезти близько 2 млн тонн вугілля з зони АТО.

Також повідомлялося, що Україна закуповує вугілля із зони АТО для теплоелектростанцій лише у тих вугільних підприємств, які перереєструвалися на території, підконтрольній владі. Вугілля із зони АТО коштує Україні 1 100 грн за тонну, тоді як російське вугілля імпортується за ціною 72-73 дол. за тонну, а останні поставки вугілля із ПАР завозилися за ціною 99 дол. за тонну.

Україна у 2014 році через воєнні дії на Донбасі скоротила видобуток вугілля порівняно із 2013 роком на 22% - до 65 млн тонн.