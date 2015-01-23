Україна з 24 січня значно збільшить імпорт газу з Євросоюзу

Європейська комісія вітає рішення Словаччини збільшити обсяг поставок газу в Україну за рахунок використання додаткової пропускної здатності газопроводу "Вояни-Ужгород", йдеться в заяві Єврокомісії, текст якого має УНІАН.

«З 24 січня Україна зможе наростити обсяг імпорту газу з Європейського Союзу до приблизно 40 млн кубометрів на добу з 31,5 млн кубометрів. Я вітаю такий розвиток, оскільки це важливий крок на шляху безпеки газових поставок, - цитує прес-служба ЄК першого віце-президента Комісії з питань енергетики Мароша Шефчовича. - Збільшення поставок газу в Україну демонструє нашу солідарність із сусідньою країною. Енергобезпека в центральній і південно-східній Європі та Україні - це вкрай важливе питання для Єврокомісії».

Читайте такожЯценюк: Україна скоротила закупівлі російського газу з 95% до 33%, Росії загрожує втрата українського ринкуЯк повідомляв УНІАН, 22 січня оператор газотранспортної системи Словаччини - компанія Eustream почала процедуру Open Season, під час якої приймаються заявки на використання додаткової пропускної здатності газопроводу "Вояни-Ужгород" в обсязі 8,5 млн куб. м газу на добу, тоді як зараз середньодобові поставки газу становлять близько 31 млн кубометрів, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, додаткова пропускна здатність поставки газу зі Словаччини з'явилася завдяки технічним заходам, які виконала зі свого боку Україна.

Зазначена додаткова пропускна здатність буде доступна з 1 березня 2015 року.