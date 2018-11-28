У США закликають європейські країни відмовитися від "Північного потоку-2"

Сполучені Штати закликають країни Європи робити більше для підтримки України.

У Сполучених Штатах Америки закликають європейські країни замислитися над припиненням підтримки побудови газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі після нападу російських військових на українські судна в Керченській протоці.

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Про це на брифінгу у Вашингтоні сказала речник Державного департаменту США Хезер Науерт, йдеться у повідомленні на сайті Держдепу.

Вона заявила, що уряд США найближчими днями і тижнями вестиме розмови з європейськими союзниками у зв'язку із нападом російських військових на українські судна.

"Ми хотіли б побачити, щоб європейські союзники більше допомагали Україні. Уряд Сполучених Штатів обрав дуже тверду позицію у своїй підтримці України. Ми хотіли б побачити, аби інші країни також більше робили. Це те, що закріплено у нашій Національній стратегії з безпеки - заохочувати інші країни допомагати одна одній в усьому світі для того, щоб Сполучені Штати... Я не хочу сказати - несли тягар, але щоб США не займалися цими питаннями переважно самостійно", - наголосила Науерт.

"Тепер ви можете спитати, що європейські уряди можуть зробити. Багато урядів запровадили санкції проти Росії за її дії у Криму, в Україні. Не всі з цих санкцій, як мені сказали і пояснили наші експерти, повною мірою були введені в дію. Тому це є одним із завдань, якого ми можемо добиватися від європейських країн, щоб було зроблено більше, коли ми говоримо про вжиття більших заходів", - пояснила речник.

За словами Науерт, питання побудови "Північного потоку-2" обговорюється, але йому приділяється недостатньо уваги.

"Північний потік-2" проходить багатьма цими країнами, але я вважаю, що це питання, яке європейські країни мають поставити собі: чи є "Північний потік-2" тим, що вони хочуть продовжувати, тому що це допомагає російському уряду, і чи це є тією підтримкою, яку вони хочуть надати російському уряду, продовжуючи відстоювати "Північний потік-2" у цей час", - сказала Науерт.