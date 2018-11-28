«Нафтогаз» не пустив Рахункову палату для проведення аудиту

Прем'єр заявив, що якщо «Нафтогаз» так і не допустить Рахункову палату до перевірки, то уряд прийме окреме розпорядження про відкриття інформації.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» не надала Рахунковій палаті України (РПУ) дозволу на проведення аудиту держкомпанії.

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Про це в ході засідання уряду повідомив очільник відомства Валерій Пацкан.

«Рахунковою палатою було розпочато аудит компанії «Нафтогаз», де нас не допустили до перевірки... Наша контрольна група відпрацювала із Секретаріатом Кабінету міністрів, із Міністерством економіки, де не було ніяких перешкод, окрім самої компанії «Нафтогаз України», - сказав Пацкан.

Він також повідомив, що після особистої телефонної розмови з головою «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим, він отримав запевнення, що буде проведено відповідну юридичну роботу.

«Після того, як наші юристи відпрацювали, нам було відмовлено в проведенні перевірки. Ми відреагували, склали акт на начальника юридичного департаменту», - зазначив Пацкан.

Своєю чергою прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що будь-яка держкомпанія має бути відкритою і публічною.

«Я зацікавлений у тому, щоб ви (Рахункова палата) все перевірили й відкрили всю інформацію. Тому уряд це підтримує, і якщо буде необхідне окреме розпорядження уряду про відкриття інформації для Рахункової палати, то ми це зробимо», - сказав Гройсман.

Він заявив, що, якщо «Нафтогаз» так і не допустить Рахункову палату до перевірки, це питання буде винесено на наступне засідання уряду.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу й нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2017 році «Нафтогаз» сплатив до держбюджету понад 100 млрд грн податків і дивідендів. Минулого року держхолдинг збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 млрд грн.