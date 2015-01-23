Яценюк доручив уже сьогодні повернути світло Луганщині

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату Кабміну, голова уряду доручив зробити все можливе, щоб енергопостачання було відновлено вже сьогодні.

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У повідомленні нагадується, що сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу терористами припинив роботу енергоблок теплоелектростанції у місті Щастя Луганської області. Частина Луганської області повністю знеструмлена.

Водночас у Міністерстві енергетики повідомили, що до кінця дня буде запущений енергоблок, електропостачання буде відновлене.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби голови Луганської ОДА Геннадія Москаля, станом на 14.00 була знеструмлена вся контрольована Україною територія області.