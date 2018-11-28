У «Нафтогазі» пояснили, чому не пускають аудиторів Рахункової палати

У компанії заявили, що Рахункова палата не має повноважень для проведення аудиту ефективності «Нафтогазу».

Згідно з чинним у країні законодавством Рахункова палата не має повноважень для проведення аудиту ефективності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», повідомила прес-служба держкомпанії.

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Згідно з повідомленням, органами державного контролю, які на постійній основі перевіряють фінансово-господарську діяльність «Нафтогазу» і яким надаються всі необхідні для перевірок документи, є Державна аудиторська служба України та Державна фіскальна служба України.

«У свою чергу, Рахункова палата України не має законних підстав вимагати проведення на об'єктах «Нафтогазу» аудиту ефективності стану планування та своєчасності надходження дивідендів до державного бюджету. Вимога щодо проведення такого аудиту надійшла від Рахункової палати в компанію на початку жовтня», - сказано в повідомленні.

У прес-службі компанії посилаються на Закон України «Про Рахункову палату», згідно з яким «Нафтогаз» не належить до переліку об'єктів, щодо яких Рахункова палата може призначити аудит ефективності. Наголошується, що «Нафтогаз» не є центральним органом виконавчої влади, що реалізує податкову і митну політику, а також не несе відповідальності за збір надходжень у державний бюджет.

«Враховуючи ст. 19 Конституції України, згідно з якою «нікого не можна примусити робити те, що не передбачено законодавством», а також те, що органи державної влади зобов'язані діяти виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, «Нафтогаз» вважає вимогу Рахункової палати про проведення аудиту такою, що не відповідає законодавству», - сказано в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, вранці, 28 листопада, під час засідання уряду голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що «Нафтогаз» не пустив Рахункову палату для проведення аудиту компанії.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що будь-яка держкомпанія повинна бути відкритою і публічною, а також заявив, що якщо «Нафтогаз» так і не допустить Рахункову палату до перевірки, то уряд прийме окреме розпорядження про відкриття інформації.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2017 році «Нафтогаз» сплатив до держбюджету понад 100 млрд грн податків та дивідендів. Минулого року держхолдинг збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 млрд грн.