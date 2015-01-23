ТЕС на Луганщині відновила роботу

Як сказано в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, ТЕС відновила потужності виробництва електроенергії, замість пошкодженого внаслідок сьогоднішнього обстрілу запущено в роботу інший енергоблок.

За даними прес-служби, зараз відбувається поетапна подача струму в населені пункти. Впродовж години контрольована Україною область буде зі світлом.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 січня, близько полудня бойовики з боку Веселої Гори обстріляли з артилерії територію теплоелектростанції в м. Щастя. Внаслідок прямого влучення снаряда у трансформатор було зупинено один енергоблок із двох, що працюють.

Станом на 14.00 через зупинку енергоблоку на ТЕС уся територія Луганської області, контрольована Україною, була знеструмлена.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк дав доручення заступнику міністра енергетики і вугільної промисловості України Олександру Светелику зробити все можливе, щоб енергопостачання було відновлене вже сьогодні.