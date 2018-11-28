Саудівська Аравія не хоче скорочувати видобуток нафти самотужки

Міністр енергетики Саудівської Аравії зазначив, що ОПЕК+ зробить все необхідне для стабільності на сировинному ринку, але зусилля мають бути колективними.

Саудівська Аравія не буде самотужки скорочувати видобуток нафти для стабілізації ринку.

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Про це повідомляє Росбалт з посиланням на заяву міністра енергетики країни Халіда аль-Фаліха.

"ОПЕК+ зробить все необхідне для стабільності на сировинному ринку, але зусилля мають бути колективними. "Ми будемо робити все, що необхідно, але тільки якщо ми діятимемо разом як група з 25 членів", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що всі країни групи ОПЕК+ прагнуть до повернення стабільності на нафтовий ринок, і висловив впевненість, що рішення буде знайдено. Разом з тим, як уточнює агентство, аль-Фаліх не відповів на питання, чи може скорочення видобутку в підсумку виявитися істотнішим за раніше озвучену цифру в 1,4 мільйона барелів на день.

Засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ відбудеться 5 грудня у Відні. 6 грудня там же відбудуться збори міністрів країн-членів ОПЕК, а 7 грудня - міністрів всіх 25 країн-учасниць угоди ОПЕК+.

Як повідомляв УНІАН, раніше Саудівська Аравія встановила історичний рекорд з видобутку нафти - в окремі дні поставки на ринок перевищували 11 мільйонів барелів на добу за рахунок внутрішніх і зовнішніх запасів.

Попередній рекорд видобутку було встановлено в листопаді 2016 року на рівні 10,72 мільйона барелів на добу. У січні 2017 року видобуток падав до 9,8 мільйона барелів.