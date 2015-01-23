Ціни на нафту збережуться на рівні $50-60 за барель протягом 2-3 років - BP

Про це повідомив журналістам голова компанії Боб Дадлі в кулуарах всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає ТАСС.

"Я спостерігаю вже четверте за час моєї роботи в галузі серйозне падіння цін на нафту. Ми знаємо що робити. Я думаю, що ми повинні планувати виходячи з цін на нафту в районі $50-60 за барель протягом 2-3 років. "Роснефть" підготувала план дій на 2015 рік, я вважаю, що цей план дуже відповідальний", - сказав Дадлі.

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BP залишається прихильним своїм інвестиціям в Росію, незважаючи на санкції, і поки що не планує знижувати свою частку в "Роснефти", повідомив Дадлі.

"Ми залишаємося абсолютно твердо прихильні нашим інвестицій в Росію і співпраці з "Роснефтью". Ми повинні бути обережними, ми завжди працюємо відповідно до режиму санкцій, але це аніскільки не заважає нашій роботі з "Роснефтью" на низці проектів і моїй ролі в раді директорів "Роснефти", - сказав Дадлі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Fitch знизило прогноз за цінами на нафту до $50-55.