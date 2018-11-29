Воєнний стан не вплине на видобуток газу та роботу ГТС - голова "Нафтогазу"

При цьому Коболєв висловив надію, що контрагенти компанії не зловживатимуть пунктом контракту про форс-мажор.

Введення в 10 областях України воєнного стану не завдасть негативного впливу на видобуток газу і роботу газотранспортної системи.

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Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Я не бачу жодної проблеми воєнного стану, як для роботи газотранспортної системи та нафтотранспортної системи, так і для видобутку газу. Є деякі юридичні аспекти і ми сподіваємося, що наші контрагенти не зловживатимуть таким елементом контракту як форс-мажор, який може застосовуватися в умовах воєнного стану. Але у всіх інших випадках я прямого впливу не бачу", - сказав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів.

Законом визначено, що воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.