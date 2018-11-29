"Газпром" може відмовитися від довгострокового контракту з Україною на транзит газу - Коболєв

Чинний транзитний контракт України з "Газпромом" завершиться наприкінці 2019 року.

Голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допускає відмову російської компанії "Газпром" підписувати довгостроковий контракт на транзит через Україну і перехід до бронювання потужності на загальних умовах.

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Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Газпром" може в принципі не підписувати контракт з українською стороною. Це буде означати, що наприкінці 2019 року "Газпром" може прийти до українського оператора ГТС, який на той момент має бути повністю підготовлений до відокремлення від групи "Нафтогаз", і просто замовити послуги", - сказав Коболєв.

"Це означатиме, що він буде оплачувати той самий тариф, який сплачують всі інші, на загальних умовах. Він може забронювати обсяг транзиту газу, приміром, на 2020 рік, або на півроку, або на місяць, скориставшись таким механізмом", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна транспортувала до Європейського Союзу рекордні за останні кілька років обсяги газу - 93 мільярда кубометрів.

Транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.

Чинний транзитний контракт України з "Газпромом" був укладений в 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (до 2020 року) російський монополіст має намір максимально (до 10-15 мільярдів кубометрів в рік) скоротити транзит свого газу через територію України.

Для збереження транзиту після 2019 року "Нафтогаз України" та уряд запропонували провести виділення ГТС в нову самостійну юрособу і залучити до її управління європейського партнера.