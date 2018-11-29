"Нафтогаз" опублікував оригінали рішень Стокгольмського арбітражу

При цьому деякі частини рішень залишаються закритими через вимоги конфіденційності.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вперше опублікувала оригінали рішень Стокгольмського арбітражу за контрактами з "Газпромом", повідомила прес-служба "Нафтогазу".

Читайте такожСуд Швеції поновив стягнення боргу в $2,6 мільярда з "Газпрому" на користь "Нафтогазу"

"Враховуючи значний суспільний інтерес та численні запити про розкриття деталей процесу в Стокгольмі, НАК "Нафтогаз України" вперше публікує оригінали остаточних рішень міжнародного арбітражу за контрактами на поставку і транзит газу", – йдеться в повідомленні.

При цьому деякі частини рішень Стокгольмського арбітражу залишаються закритими через вимоги конфіденційності за контрактами між "Нафтогазом" і "Газпромом" від 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу" судилася з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу.

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачань до України російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну на газ, який закуповувався у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумком першого рішення "Нафтогаз" залишався винен "Газпрому" близько 2 мільярдів доларів.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який був укладений в 2009 році. Згідно з цим контрактом, "Газпром" повинен був транспортувати через Україну 110 мільярдів кубометрів на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, "Нафтогаз" зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 мільярдів доларів.

28 лютого "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста "Газпром", згідно з яким арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів.

За підсумком розгляду двох справ російський "Газпром" залишився винен українській компанії 2,56 мільярда доларів. При цьому "Газпрому" щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тисяч доларів, доки він не виконає рішення Стокгольмського арбітражу про виплату цих коштів Україні.