Гройсман обговорив у Німеччині долю української ГТС

Прем'єр-міністр зазначив, що Україна зацікавлена в спільному управлінні ГТС з міжнародними партнерами.

Україна зацікавлена в спільному управлінні українською газотранспортною системою з міжнародними партнерами.

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Про це під час робочого візиту до Німеччини журналістам заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ми, як завжди, зацікавлені у спільному управлінні українською газотранспортною системою з нашими міжнародними партнерами. І я вважаю, що тут є предмет для взаємодії", - сказав він.

За словами прем'єра, під час візиту він обговорив з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель будівництво "Північного потоку-2".

"Ми дійсно обговорювали питання по "Північному потоку", і ви чули, що пані федеральний канцлер у вступному слові на бізнес-форумі говорила про цей проект, але також зазначала, що Україна повинна залишатися транзитером газу. Але я пішов би далі. Ми будемо не лише транзитером. Я вважаю, що в найближчі роки ми отримаємо збільшення видобутку власного газу, це для нас теж є дуже важливим", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня цього року голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що Верховна Рада в першій половині 2019 року розгляне питання про створення консорціуму з потенційними міжнародними партнерами з управління газотранспортною системою (ГТС) України.

У лютому 2018 року президент України Петро Порошенко заявив, що більше десяти всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні ГТС України.

Довідка УНІАН. На початку листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії - оператора ГТС - акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України". Разом з тим, менеджмент національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" створив у структурі діючої держкомпанії "Укртрансгаз" новий філіал - "Оператор ГТС України".

Виділення ГТС в нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління необхідно для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином зберігши обсяги транзиту після завершення діючого контракту з російським "Газпромом".