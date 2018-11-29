Гройсман - німцям: українська ГТС значно надійніша за «Північний потік-2»

За словами прем'єра, будівництво газопроводу «Північний потік-2» є частиною гібридної зброї РФ.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час робочого візиту до Німеччини заявив, що транзит російського газу по території України залишається єдиним альтернативним варіантом забезпечення енергетичної незалежності європейських країн, а будівництво газопроводу «Північний потік-2» є частиною гібридної зброї РФ.

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Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, передає прес-служба Кабміну.

«Українська транзитна інфраструктура значно надійніша і дешевша, ніж російські обхідні газопроводи», - цитує Гройсмана прес-служба Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.