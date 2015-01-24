Кабмін докапіталізує «Нафтогаз» на 31,5 млрд гривень за рахунок випуску боргових паперів

13:01, 24 січня 2015
Енергетика
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Цінні папери випускаються з терміном обігу до 10 років і ставкою до 14,5% річних

Фото УНИАН

Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на 31,5 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики для розрахунків за імпортний газ. 

Відповідне рішення закріплене в урядовій постанові від 23 січня 2015 р.

Згідно з документом, цінні папери випускаються з терміном обігу до 10 років і ставкою до 14,5% річних.

«Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити використання одержаних облігацій внутрішньої державної позики у господарській діяльності відповідно до статуту компанії, зокрема використовувати кошти, одержані від реалізації облігацій, для розрахунків за імпортований природний газ», - йдеться у документі.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2014 року Кабмін докапіталізував «Нафтогаз» на 63,272 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Більша частина виручених коштів пішла на придбання і резервування на рахунках «Нафтогазу» 3,1 млрд доларів для погашення боргів перед «Газпромом».

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